«Liebe dich für immer»: Kylie Jenner trauert um ihren Hund Norman

Auch ein treuer Begleiter ihrer Kinder

Norman war laut «People» seit 2014 ein fester Bestandteil von Jenners Leben. Der zierliche Vierbeiner tauchte regelmässig in ihren Social–Media–Beiträgen auf und war auch in den Reality–Shows der berühmten Kardashian–Jenner–Familie zu sehen. «Du bist fast 13 Jahre alt geworden, und doch weiss ich, dass ich mich noch viel länger an dich erinnern werde, als wir Zeit miteinander hatten», erklärte die 28–Jährige in ihrem Posting. «Ich wünschte, ich müsste diesen Beitrag nicht schreiben. Ich wusste, dass du älter wurdest, und ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, aber es ist schwer, dich zu verlieren, Norm», teilte Jenner ihren Followern mit.