«Liebe es!» Elliot Page präsentiert stolz sein neues Passfoto

Elliot Page spricht offen über seine Transition

Page hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass er trans ist. In einem Statement erklärte der Oscar-nominierte Schauspieler 2020: «Ich kann gar nicht ausdrücken, wie aussergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben.» Die Trans-Community hätte ihn endlos inspiriert, so Page.