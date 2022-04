«Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment»: Das ist die neue Datingshow

Weiterer Datingshow-Pflichttermin

Wer weiteren Realityshow-Nachschub benötigt, wird bei Netflix fündig. Denn neben «Liebe macht blind», in dem sich Paare getrennt von einer Wand kennenlernen und verloben, steht seit Kurzem auch «The Ultimatum - Marry or Move On» zum Abruf bereit. Während ein Partner bereit für die Ehe ist, zweifelt der andere in dem Sozialexperiment an dem grossen Schritt. Die unsicheren Partner werden vor ein Ultimatum gestellt: In den kommenden acht Wochen der Show müssen sie sich entscheiden, ob sie verlobt aus der Sendung gehen oder von ihren besseren Hälften Abschied nehmen möchten.