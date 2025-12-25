Jeff Bezos, die Heiters und mehr

Liebe lag in der Luft: Die fünf schönsten Promi-Hochzeiten des Jahres

Die Zahl der Eheschliessungen geht weiter zurück – doch für die Promis scheint das nicht zu gelten. Auch in diesem Jahr traten wieder zahlreiche Stars vor den Traualtar. Am meisten diskutiert wurde wohl die Hochzeit von Milliardär Jeff Bezos. Aber auch die Heiters sorgten für Schlagzeilen.