«Liebe macht blind»: Alle Ehepaare aus Staffel zwei sind Geschichte

«Liebe macht blind»: Kein Ehepaar aus Ausgabe zwei ist mehr zusammen

Die Ereignisse überschlugen sich demnach in der vergangenen Woche. Am 15. August beantragte die Show-Teilnehmerin Danielle Ruhl in Chicago die Scheidung von ihrem Ehemann Nick Thompson. Das Paar feierte im Juni ihr einjähriges Hochzeitsjubiläum. Noch vor wenigen Wochen teilte Ruhl auf Instagram eine Reihe von Bildern, die sie und Thompson in romantischen Posen zeigen.