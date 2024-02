«Liebe macht blind»: Diese Paare sind noch zusammen

Staffel eins

Die erste Staffel von «Liebe macht blind» lief 2020 auf Netflix. Singles aus Atlanta, Georgia trafen sich zunächst in den Kabinen, voneinander getrennt durch eine blickdichte Wand, um sich auszutauschen, ohne sich zu sehen. Zwei Paare, die sich dort verlobten, sich anschliessend das erste Mal sahen und wenig später heirateten, sind heute noch zusammen: Cameron Hamilton und Lauren Speed–Hamilton, die ihre Follower auf Instagram stets an ihrem Eheglück teilhaben lassen, sowie Matt Barnett und Amber Pike. Auch diese beiden aus Staffel eins zeigen sich in den sozialen Medien weiter schwer verliebt.