«Liebe macht blind»-Wiedersehen: Netflix scheitert an Livestream

Netflix entschuldigt sich bei den Nutzern

Netflix entschuldigte sich via Twitter bei den Nutzern in den verschiedenen Zeitzonen der Vereinigten Staaten. «An alle, die lange aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind, ihren Sonntagnachmittag geopfert haben: Es tut uns unglaublich leid, dass die ‹Liebe macht blind›- Live-Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten», heisst es in dem Text. «Wir sind gerade dabei, es zu filmen und werden es so schnell wie menschenmöglich auf Netflix zeigen. Nochmals: Danke und Entschuldigung.»