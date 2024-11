«Liebe meine Kinder»: Arabella Kiesbauer postet seltenes Familienbild

«Mit der Familie ist es natürlich doppelt fein»

Auf ihrer Instagram–Seite gewährte die einstige Talkshow–Gastgeberin einige Einblicke: «Freue mich auf die Städtetour mit meiner Familie: Bergamo – Verona – Padua – Venedig», liess sie etwa wissen. In der Lagunenstadt besuchten sie die Kunstausstellung Biennale. «Venedig ist einfach immer unfassbar schön und stimmungsvoll! Und mit der Familie ist es natürlich doppelt fein....», schrieb die Österreicherin und postete dazu ein Foto, dass sie neben Neo und Nika zeigt. Dazu betonte sie noch auf Englisch: «Liebe meine Kinder.» Die strahlten auf dem Bild vor einer Wasserkulisse mit ihrer bekannten Mutter in die Kamera. Die Verbundenheit des Trios drückte sich interessanterweise auch in den Outfits aus: Alle drei trugen Weiss.