«Liebe meines Lebens»: Patrick Dempsey ehrt Ehefrau Jillian

«Grey's Anatomy»–Star Patrick Dempsey (58) und seine Ehefrau Jillian Dempsey (58) haben am Mittwoch (31. Juli) einen ganz besonderen Hochzeitstag gefeiert – seit 25 Jahren sind die beiden verheiratet. Auf Instagram hat der «Sexiest Man Alive» seiner Partnerin zu diesem Anlass eine emotionale Liebeserklärung hinterlassen. Zu einem Hochzeitsfoto von 1999 blickt Dempsey in die Vergangenheit: «25 Jahre, es fühlt sich wie gestern an! Ich komme nicht damit klar, wie schnell die Zeit vergangen ist.»