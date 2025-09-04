Liebes-Aus bei den Ulmens: Die Chronik einer geplatzten Vorzeige-Ehe

Zwar sagte Christian Ulmen mal: «Ich habe alles ausprobiert, es mit Ironie versucht und mit Lügen, es hat aber alles nichts genutzt. Der einzig mögliche Weg, die Privatheit für sich zu bewahren, ist, gar nicht mehr darüber zu sprechen.» Diese Worte fielen allerdings bereits im Jahr 2011 im Gespräch mit «Petra». Ulmen war gerade erst aus den Flitterwochen zurückgekehrt, um seinen Film «Männerherzen» zu promoten., und machte sich als frischgebackener Ehemann ganz offenbar sorgen um die Sensationsgier der Klatschpresse.