Liebes-Aus bei Mariah Carey: Ihr Partner bestätigt die Trennung

Schon seit Wochen hielten sich Gerüchte, nun hat Mariah Careys (54) langjähriger Partner Bryan Tanaka (40) das Liebes–Aus des Paares auf Instagram bestätigt. Der Tänzer, der die «All I Want for Christmas Is You»–Interpretin einst durch seine Arbeit kennengelernt hatte, schreibt in dem sozialen Netzwerk: «Mit gemischten Gefühlen teile ich dieses persönliche Update bezüglich meiner freundschaftlichen Trennung von Mariah Carey nach sieben aussergewöhnlichen Jahren zusammen.»