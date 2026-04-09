Liebes-Aus im Urlaub: Iris Klein ist wieder Single

«Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann. Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren», so Klein. Trotz des Beziehungs–Aus sei die Trennung im Guten erfolgt. «Wir blicken beide nach vorne.» Kurz nach der Ankündigung stellte Klein ihr Instagram–Profil auf privat, Braun deaktivierte seinen Account.