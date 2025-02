Liebes-Aus mit Ben: Patricia Blanco ist nach Verlobung wieder Single

Patricia Blanco und Ben kannten sich erst seit Oktober 2024

Am 30. November hatte Patricia Blanco sich erstmals bei einem öffentlichen Event gemeinsam mit ihrer neuen Liebe auf dem roten Teppich gezeigt. Kurz darauf berichtete RTL, dass Patricia Blanco​​ und Ben sich vor fünfeinhalb Wochen kennengelernt hätten. «Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt», verriet sie. Sie fühle sich bei Ben so angekommen, schwärmte Blanco, es sei «eine Fusion».