Liebes-Aus mit ihrem Bodyguard: Bettina Wulff bestätigt Trennung

Gemeinsames Leben auf Sylt

Für die Beziehung hatte Wulff ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie zog sogar zu Lambrecht nach Sylt. Im September 2025 nahm sie zudem einen neuen Job bei «Sylt Sotheby's International Realty» an. Die Beziehung hatte von Beginn an für Schlagzeilen gesorgt. Als im April 2025 erste Paparazzi–Fotos der beiden auf Sylt auftauchten, war die Ehe mit Christian Wulff offiziell noch nicht beendet. Erst danach bestätigte das Berliner Büro des Ex–Bundespräsidenten: Das Paar habe sich «vor längerer Zeit endgültig getrennt».