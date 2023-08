Liebes-Aus: Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt

Wörner ist seit mehr als drei Jahrzehnten in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Für Aufsehen sorgte sie zunächst 1994 in Dominik Grafs (70) Spielfilm «Die Sieger». In der ZDF-Serie «Unter anderen Umständen» wurde sie als Kommissarin Jana Winter einem breiteren Publikum bekannt. Über 80 Mal stand die gebürtige Stuttgarterin in ihrer langen und erfolgreichen Karriere bisher vor der Kamera.