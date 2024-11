Liebes-Aus: Neuer Freund trennt sich von Sandy Meyer-Wölden

Alessandra Meyer–Wölden möchte Verständnis für Trennung aufbringen

«Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht», beginnt Sandy Meyer–Wölden am 11. November einen Beitrag auf Instagram. «Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwer fällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen.» Auf der anderen Seite entspräche es nicht der Wahrheit, wenn sie «behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht solange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte».