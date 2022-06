Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura Maria!

Sie waren schon 2020 ein Paar

Lombardi und seine neue Freundin hatten schon 2020 zueinander gefunden. Im September hatte er erklärt, frisch verliebt zu sein. Doch nach wenigen Wochen öffentlicher Beziehung kam im Oktober das Aus. In einer Instagram Story erklärte er damals: «Laura und ich sind kein Paar mehr, wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, es zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war wie es sein sollte.» Auch Laura Maria hatte die Trennung auf der Plattform bestätigt. «Es ist keine einfache Entscheidung gewesen. [...] Aber wir haben einfach gemerkt, wir beide sind zu verschieden», äusserte sie sich damals in einer Story.