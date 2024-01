Liebes-Outing in Talkshow: Jennifer Hudson und Common sind ein Paar

Das Publikum vor Ort verstand natürlich sofort die Ironie und reagierte mit grossem Jubel auf das Liebes–Outing, obwohl Common den Namen von Hudson nicht in den Mund nahm. Doch seine Aussage ist dennoch eindeutig: Seine Partnerin habe EGOT–Status, also einen Emmy, Grammy, Tony und Oscar, zudem eine eigene Talkshow und habe den Oscar schon für ihren ersten Film gewonnen. Alles Attribute, die im Prinzip nur auf Jennifer Hudson zutreffen, die im Jahr 2007 für ihre erste Rolle im Musical–Film «Dreamgirls» den Oscar abstauben konnte. Es mache ihn ausserdem glücklich, seine Partnerin glücklich zu sehen, erzählte Common, der mit bürgerlichem Namen Lonnie Rashid Lynn heisst, über beide Ohren grinsend. Der Rapper stellte die Liebes–Frage auch an Hudson, die daraufhin ebenfalls bestätigte, in einer festen Beziehung zu stecken.