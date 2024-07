Liebesauftritt: Brad Pitt zeigt sich Hand in Hand mit seiner Freundin

Seit zwei Jahren ein Paar?

Gerüchte über eine Beziehung von Brad Pitt und Ines de Ramon gab es erstmals im November 2022, als sie gemeinsam ein Konzert in Los Angeles besuchten. US–Medienberichten zufolge sollen sie zu diesem Zeitpunkt angeblich bereits «seit ein paar Monaten» zusammen gewesen sein. Der Schauspieler stellte die aus New Jersey stammende Designerin wenig später in seinem Umfeld als seine «Freundin» vor, heisst es. Im Februar berichtete das «People»–Magazin, dass de Ramon vor kurzem bei Pitt eingezogen sei und «glücklicher denn je» mit ihm ist.