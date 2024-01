Liebesgerüchte um Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner

Dass Dua Lipa ihn zu einem grossen Event begleitete, sei ein eindeutiges Zeichen: «Sie war bei der Premiere, um ihn zu unterstützen.» Sie selbst scheint keine andere Verbindung zur limitierten Apple TV+–Serie «Masters of The Air» zu haben, die am 26. Januar startet. Callum Turner gilt als einer der aufstrebenden Hollywoodstars: Neben der Kriegsserie, die von Tom Hanks (67) und Steven Spielberg (77) produziert wird, spielt Callum Turner derzeit auch in George Clooneys (62) neuestem Film «The Boys in the Boat». Zuvor machte er in zwei Teilen der «Phantastische Tierwesen»–Reihe auf sich aufmerksam.