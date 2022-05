«Liebeswut»: So wird der neue Bremen-«Tatort»

Dieser Film geht unter die Haut! Am kommenden Sonntag (29. Mai, 20:15 Uhr, Das Erste) gehen die Bremer Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 33) und Linda Selb (Luise Wolfram, 34) auch an ihre eigene psychische Belastungsgrenze - und fordern dabei den Zuschauer wie selten zuvor. Die «Tatort»-Macher setzen in der Folge «Liebeswut» in erster Linie auf klassische Horror- und Thriller-Elemente: schaurige Puppen, versteckte Räume, unbekannte Dachluken, pädophile Hausmeister, mysteriöse Grosseltern und widerliche Nachbarn.