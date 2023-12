Liebevolle Geste: Hugh Grant verteilt Mahlzeiten an Senioren

Ein Star eines berühmten Weihnachtsfilms hat dieses Jahr zum besinnlichen Fest eine besonders liebevolle Aktion gestartet: Am Ersten Weihnachtsfeiertag hat «Tatsächlich... Liebe»–Schauspieler Hugh Grant (63) überraschend in London Senioren besucht. «Vielen Dank an alle, die am jährlichen Big H&F Christmas Day Lunch teilgenommen haben – einschliesslich eines ganz besonderen Gastes: Hugh Grant», heisst es in einem Beitrag der Bezirksbehörde von Hammersmith und Fulham bei X.