«Lieblingsmensch»: Lucy Diakovska zeigt erstmals ihre Freundin

Eine bekannte Musikerin

Bei der Frau an Diakovskas Seite handelt es sich um niemand Geringeres als Yasmin Ines Hofer, die in der Branche unter dem Namen Yasi Hofer bekannt ist. Die 33–jährige Gitarristin hat bereits mit zahlreichen Stars zusammengearbeitet und stand sowohl mit den No Angels als auch mit Robbie Williams auf der Bühne.