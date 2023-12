Liebt Schauspielerin Anna Maria Mühe einen Kollegen?

Sind Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz ein Paar?

Auf dem Bild sitzen Mühe und Gregorowicz an einem Tisch nah beieinander, und schauen sich verliebt in die Augen. Dazu schreibt die Tochter der Schauspielerin Jenny Gröllmann (1947–2006): «This is us» (auf Deutsch: «Das sind wir»), gefolgt von einem Herz–Emoji. Zusätzlich verlinkt sie ihren Kollegen Gregorowicz in dem Post.