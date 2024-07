Liess Robbie Williams Beyoncé abblitzen?

Diese Beziehung hätte mit Sicherheit für Schlagzeilen gesorgt: Robbie Williams (50) soll ausgerechnet Pop–Ikone Beyoncé (42) eine Abfuhr erteilt haben. Das enthüllte Guy Chambers (61) im Podcast «I Never Thought It Would Happen». Im Gespräch mit Podcast–Host Chris Difford (69) offenbarte der langjährige Songwriter von Williams, dass die Sängerin im Jahr 1998 mit dem Briten «geflirtet» haben soll.