«Life of Chuck» und Co.: Stephen-King-Adaptionen feiern Hochkonjunktur

«The Life of Chuck»

Der Startschuss fällt bereits in rund zwei Monaten. Am 24. Juli startet hierzulande die Verfilmung zur gleichnamigen Kurzgeschichte «The Life of Chuck». Marvel–Star Tom Hiddleston mimt darin den titelgebenden, im ersten Moment extrem bieder wirkenden Buchhalter, um den die ganze Welt in der Apokalypse unterzugehen droht. Wie die Vorlage wird der Film achronologisch erzählt, als Regisseur und Drehbuchautor fungiert Horror–Experte Mike Flanagan. Der hatte seine King–Expertise schon bei der Filmfortsetzung zu «The Shining», «Doctor Sleeps Erwachen», unter Beweis gestellt. Auch Mark Hamill wirkt in «The Life of Chuck» mit. Sein Name sowie der von Flanagan werden noch häufiger in dieser Liste fallen.