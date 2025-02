«Like A Complete Unknown»: Ein Rätsel bleibt ein Rätsel

Bob Dylan (83) ist ohne Frage eine der prägendsten Figuren der Musikgeschichte – ein Künstler, der sich jeder Kategorisierung entzog und eine ganze Generation beeinflusste. Seine Geschichte bietet reichlich Stoff für ein Biopic. In James Mangolds Film «Like A Complete Unknown» (ab 27. Februar in den deutschen Kinos) wird Superstar Timothée Chalamet (29) zu Dylan. Im Zentrum des Films stehen Dylans frühe Jahre, in denen er als junger Folkmusiker aus Minnesota im New York City der 1960er Jahre zur Stimme des gesellschaftlichen Wandels wurde.