Erst der Anfang?

Der doppelte Daumen hoch sei die erste Anpassung des Bewertungssystems seit fünf Jahren, zitiert die Branchenseite «TechRadar» einen Sprecher des Unternehmens. Und offenbar ist es erst der Anfang einiger Änderungen, die für 2022 geplant sind: «Wir wollen in diesem Jahr wirklich mehr Möglichkeiten zur Personalisierung vorstellen. Ihr werdet von uns in diesem Bereich und in diesem Jahr noch sehr viel zu sehen bekommen», so der Netflix-Mitarbeiter.