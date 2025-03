Lil Nas X lehnte Zusammenarbeit mit Taylor Swift ab

«Wir haben an etwas gearbeitet», gab er bei den GLAAD Media Awards zu. «Sie bot mir an, eine Strophe oder ähnliches zu schreiben, aber ich habe es nicht gespürt, also ist es nicht passiert.» Vermutlich ging es dabei um eine Kollaboration auf Swifts aktuellsten Album «The Tortured Poets Department», das vor ziemlich genau einem Jahr, im April 2024, erschienen ist. Das Gespräch über die verpasste Chance war für den «Call Me By Your Name»–Sänger damit auch beendet.