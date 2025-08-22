Lil Nas X nach Angriff auf Polizei verhaftet und in Krankenhaus

Rapper Lil Nas X, der 2019 mit seinem Country–Rap–Song «Old Town Road» weltweit bekannt wurde, sorgte zuletzt im April dieses Jahres für Aufsehen, als er in einem mittlerweile gelöschten Instagram–Video zeigte, dass die rechte Seite seines Gesichts gelähmt sei. Obwohl er nie enthüllte, woran genau er erkrankt war, erklärte er später seinen Fans, dass es ihm wieder gut ginge.