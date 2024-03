Lila Grace Moss stiehlt im Strick-Minikleid allen Models die Show

Was für ein bizarrer, aber aufsehenerregender Look! Bei der Fashion Week in Paris lief Lila Grace Moss (21) über den Laufsteg von Modedesignerin Stella McCartney (52) und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Die Tochter von Kate Moss (50) präsentierte ein aussergewöhnliches Minikleid, das aus hunderten von übereinander liegenden Strickschlaufen bestand. Zudem leuchtete die gewagte Kreation in einem hellen Blauton.