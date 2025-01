Lili Reinhart: Krankheiten machten 2024 «zum schwersten Jahr»

Schauspielerin macht Alopezie–Diagnose öffentlich

Zu ihrem Beitrag teilte sie einige Bilder, die ihr letztes Jahr dokumentierten. In einem Text zum ersten Foto schrieb sie, sie befinde sich aufgrund einer eventuellen «Blasen–/Harnwegsinfektion» in einem deutschen Krankenhaus. Weiter teilte sie eine Textnachricht, in der sie von Haarausfall berichtete. Im Interview mit dem «Self»–Magazin erzählte Reinhart, dass sie von einer Dermatologin die Diagnose Alopezie erhielt. Im Rahmen der Behandlung habe ein Arzt ihr geraten, die Pille abzusetzen und schwanger zu werden, ein anderer habe sich angeblich mehr für ihre Schauspielkarriere interessiert.