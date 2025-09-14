Lilian de Carvalho Monteiro: Nur Boris durfte ihren Vater treffen

Dass sie nach der Hochzeit nicht sofort den Nachnamen ihres Gatten angenommen hat, liegt in ihrer italienischen Herkunft begründet. «In Italien nehmen Frauen nicht automatisch den Nachnamen des Mannes an. Man kann, aber das ist ein eigener Prozess», so Lilian de Carvalho Monteiro. Was sie sich vorstellen könnte, ist, beide Namen eines Tages zu kombinieren. Im Fall ihres ersten gemeinsamen Kindes, das im Dezember das Licht der Welt erblicken soll, ist die Lage hingegen eindeutig, denn: «Die Kinder bekommen in Italien den Namen des Vaters. Es wird also ein Becker–Baby.»