Lilibet im Schlafanzug: Herzogin Meghan überrascht mit privatem Video

Lilibet wünscht sich eine Katze

In der zweiten Staffel von «With Love, Meghan» verrät die Herzogin von Sussex auch einige neue Details über ihre Kinder. Neben Lilibet haben sie und Prinz Harry noch Sohn Archie (6). Laut Meghan bereitet sie ihren Kindern jeden Morgen ein warmes Frühstück zu – normalerweise Spiegeleier und Pfannkuchen. Das sei auch gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Gerne überrasche sie ihren Nachwuchs dabei mit besonderen Zutaten. «Also gebe ich eigentlich immer ein paar gemahlene Leinsamen oder Chiasamen hinein und Lili fragt: ‹Kann ich meine Chiasamen haben? Ich möchte Sommersprossen haben.›» Ausserdem verrät sie noch, dass die Lieblingsfarbe ihrer Tochter Pink ist.