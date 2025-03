Lilibet ohne Schwimmweste: Brachen Harry und Meghan ein US-Gesetz?

Kinder unter 13 Jahren müssen Schwimmweste tragen

Wie jedoch das "Hello!"–Magazin nach Kritik in den sozialen Medien berichtete, ist es im Bundesstaat Kalifornien, wo die Familie lebt, Pflicht, dass Kinder unter 13 Jahren auf fahrenden Wasserfahrzeugen jeglicher Länge stets eine Schwimmweste tragen müssen. Genauer: «Sie müssen eine von der Küstenwache zugelassene Schwimmweste in gebrauchsfähigem Zustand und von einem für die Bedingungen und die Aktivität geeigneten Typ und Grösse tragen.» Ausnahmen bestünden nur, wenn die Kinder mit einem Gurt an ein Segelboot angebunden sind, sich in einer geschlossenen Kabine aufhalten oder während einer Notfallrettung an Bord sind.