Lilibet und Archie «lieben ihre Tante» - es ist nicht Kate

Herzogin Meghan (43) gibt auch in der neuesten Episode ihres Podcasts «Confessions Of A Female Founder» einen Einblick ihr Familienlieben. Wie die Ehefrau von Prinz Harry (40) im Gespräch verrät, bezeichnen ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) ihre Friseurin und Freundin Kadi Lee liebevoll als «Tante Kadi». Lee ist Co–Gründerin der Haarmarke Highbrow Hippie, in die Meghan im vergangenen November auch investiert hat, wie «Mail Online» berichtet.