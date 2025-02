Lilly Becker im Dschungelcamp: Partner Thorsten Weck ist «mega stolz»

Lilly Becker (48), die Ex–Frau von Boris Becker (57), schlägt sich in der aktuellen Ausgabe der RTL–Show «Ich bin eine Star – Holt mich hier raus!» bis dato nicht nur wacker. Mit ihrer lockeren und toughen Art eroberte sie in den letzten Tagen viele Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sympathiepunkte, die sie sich in der Öffentlichkeit auch ein wenig verdienen musste. In der Vergangenheit wurde Lilly Becker teilweise als eher unnahbar wahrgenommen. Nach der Trennung von Boris Becker bisweilen auch leicht mürrisch bis verbittert. Doch davon ist im Dschungel nichts mehr zu spüren.