Lilly Becker: Lebt sie mit Sohn Amadeus bald in Deutschland?

Viele gute Gründe für ein Leben in Deutschland

Derzeit wohnen das Model und der gemeinsame Sohn mit Boris Becker (57) noch in England. Im Gespräch mit Katja Burkard (59) bei «Punkt 12» erklärte Lilly Becker auf die Frage, ob sie sich ein Leben in Deutschland vorstellen könne: «Ja, ich muss mittlerweile.» Ihr Sohn Amadeus sei «ganz neugierig auf Deutschland», erzählte Becker weiter. Zudem sei es auch «superteuer» in England und sie habe ihren Freund in Deutschland. «Das lange Hin und Her ist schwierig. Also ich glaube, ja», betonte sie noch einmal ihre Umzugsabsichten.