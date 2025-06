Lilly Becker legt ihren Nachnamen nicht ab: «Habe ich mir verdient»

Lilly Becker (49) will den Nachnamen ihres berühmten Ex–Mannes Boris Becker (57) nicht ablegen. Wie die «Bunte» berichtet, sprach das niederländische Model am 26. Juni beim WoMen–on–top–Award in Düsseldorf offen über ihre Vergangenheit mit der Tennislegende. Auf die Frage der Gastgeberin Franca Lehfeldt (35), warum sie den Nachnamen mit der Scheidung nicht abgelegt habe, antwortete sie selbstbewusst: «Ich habe mir den Namen verdient.» Es sei teilweise harte Arbeit gewesen, die Frau an der Seite von Boris zu sein, meinte sie scherzhaft.