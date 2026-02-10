Lilly Becker: Rührende Geburtstagsglückwünsche an ihren Sohn

Lilly Becker (49) hat ihrem Sohn Amadeus auf Instagram liebevoll gratuliert. Die ehemalige Gewinnerin des Dschungelcamps postete den Beitrag anlässlich seines 16. Geburtstags auf der Social–Media–Plattform.
Unter einem Bild von Amadeus schreibt die stolze Mama: «Amadeus Becker, du bist mein Grund, mein Herz, mein Vermächtnis... Du bist aus der Liebe einer Mutter geboren und für Grosses bestimmt. Ich liebe dich und werde dich bis zu meinem letzten Atemzug beschützen. Dich aufwachsen zu sehen, ist mein grösstes Privileg. Du bist stärker, als du denkst, liebevoller, als es dir bewusst ist, und geliebter, als Worte je ausdrücken könnten. 16 steht dir hervorragend. Ich bin so stolz auf dich – deine Mama».
Gemeinsamer Sohn mit Boris Becker
Amadeus stammt aus der Beziehung mit Tennis–Legende Boris Becker (58). Die beiden waren von 2009 bis 2018 ein Paar. Im Jahr 2023 wurde die Scheidung offiziell vollzogen.
Umzug nach Düsseldorf
Lilly Becker lebte als alleinerziehende Mutter lange mit Amadeus in London. Im letzten Sommer wagten sie einen Neuanfang. Im Rahmen der VOX–Kochshow «Grill den Henssler» sprach Lilly Becker letztes Jahr im September über ihren Umzug und die Pläne ihres Sohnes.
Das Model zog im Sommer 2025 nach 17 Jahren in England gemeinsam mit Amadeus nach Düsseldorf. Als Grund nannte sie vor allem die hohen Lebenshaltungskosten in London: «Ganz ehrlich, London ist für mich zu teuer geworden», erklärte sie in der Show. Für Amadeus bedeutet der Umzug nicht nur eine neue Umgebung, sondern auch die Möglichkeit, Deutsch zu lernen: «Mama, wann fange ich an, Deutsch zu lernen? Ich verstehe dich ab und zu nicht», habe er sie gefragt.
Mittlerweile dürfte Amadeus schon ein wenig Deutsch sprechen. Trotz der Herausforderungen zeigt sich Lilly Becker glücklich über ihren Umzug: «Ich fühle mich ehrlich gesagt ganz wohl. Wo ich wohne, ist es eine schöne Ecke, und meine Nachbarn sind wirklich lieb. Es ist wirklich cool», sagte sie im Interview mit "RTL«. Ungewohnt sind für sie jedoch die neuen Regeln: »Ich muss mich daran gewöhnen, dass sonntags alles geschlossen ist", gestand sie.