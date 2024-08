Lilly Becker: Sohn Amadeus wusste bisher nichts von Boris' Hochzeit

Keine Einladung für Amadeus Becker?

Beckers Ex–Ehefrau Lilly Becker (48) und Mutter von Amadeus erklärte dem Magazin «Bunte», dass ihr Sohn nichts von der Hochzeit gewusst habe. Der 14–Jährige verbrachte gerade mit seinem Vater und seinen Brüdern, Noah (30) und Elias (24), einen Urlaub in Portugal, wie die Tennis–Legende auf Instagram zeigte. Als Lilly von den Gerüchten erfahren habe, habe sie ihren Sohn direkt darauf angesprochen. Der 14–Jährige sei demnach «aus allen Wolken gefallen». «Natürlich fragte er sich, warum er nicht eingeladen ist, oder sein Vater ihm nichts davon erzählt hat. Er ist ja kein kleines Kind mehr, er ist 14!», so Lilly Becker. Eigentlich müsse man so etwas «im engen Familienkreis besprechen, aber anscheinend gehört sein Sohn Amadeus nicht dazu», so Lilly.