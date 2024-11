Lilly Becker zieht 2025 angeblich ins Dschungelcamp

Erste Namen bereits durchgesickert?

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, zieht Lilly Becker womöglich unter anderem mit Yeliz Koc (31) in den Dschungel. Erst am gestrigen Mittwoch (27. November) hatte die «Bild»–Zeitung berichtet, dass sie ebenfalls aus Produktionskreisen erfahren haben will, dass die erfahrene Reality–TV–Teilnehmerin in den Dschungel einzieht. Zudem sollen Schauspielerin Nina Bott (46) sowie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Star Timur Ülker (35) zur illustren Runde gehören. Auch diesen Bericht bestätigte RTL bisher nicht.