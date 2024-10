Lilo Pulver: Mit schallendem Lachen in den 95. Geburtstag

«Am meisten wünsche ich mir Gesundheit – und eine Million!» Die 100 peile sie «auf jeden Fall» noch an, «wenn möglich noch mehr». Die Voraussetzungen für ein paar weitere Jahre voller Lachen seien dabei ziemlich gut. Sie habe keine nennenswerten Zipperlein zu beklagen und in der vornehmen Berner Altersresidenz Burgerspittel, in der sie seit einigen Jahren lebt, gehe es ihr ausgezeichnet. Ihren 95. werde sie eher in einem kleinen Rahmen begehen, mittlerweile möge sie an ihrem Geburtstag nicht mehr so viel Trubel wie in früheren Jahren.