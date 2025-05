«Lilo & Stitch»: Realverfilmung auf Rekordkurs

Hinter «Black Panther», «Star Wars: Das Erwachen der Macht», «Spider–Man: No Way Home» und «Avengers: Endgame» erreicht «Lilo & Stitch» zusätzlich das fünftbeste Einspielergebnis für einen Start in den USA an einem Montag mit 36,6 Millionen Dollar. Nicht zuletzt ist es der siebtbeste Start eines Films mit «PG»–Bewertung – Filme, die Kinder bestenfalls mit ihren Eltern anschauen sollten – überhaupt.