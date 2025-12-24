Lily Allen befindet sich wegen Kaufsucht in Therapie

Die Sängerin glaubt, die Ursache ihrer Kaufsucht zu kennen. Sie versuche, ihr Geld «loszuwerden», weil sie davon überzeugt sei, es nicht zu verdienen. Ähnliche Gedanken hatte Allen früher versucht, mit Alkohol und anderen Drogen zu bekämpfen. «Drogen und Alkohol waren sehr gut darin, meinen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen», sagte sie im Interview mit dem «Guardian». Inzwischen soll sie seit fünf Jahren abstinent leben.