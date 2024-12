Lily Allen hatte vor Beziehung mit David Harbour nie nüchtern Sex

Lily Allen (39) hat in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, dass sie in ihrem Leben lange mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. «Ich bin überrascht, dass ich nicht tot bin», erzählte sie etwa 2019 dem britischen «Guardian». Die Musikindustrie sei in den 2000ern «ein hedonistischer Platz» gewesen, erläuterte die britische Sängerin. «Alles drehte sich um Spass und darum, drauf zu sein.» Seit Jahren kämpft sie jedoch gegen die Sucht.