Lily Allen: «Ich esse nicht mehr richtig»

Neuanfang in New York

Der Umzug nach New York sollte eigentlich einen positiven Neuanfang markieren. Im März erklärte Allen in ihrem BBC–Podcast, dass sie in Amerika ein ermutigendes Umfeld für ihre Kinder sehe. Die kulturellen Unterschiede zwischen Briten und Amerikanern spielten dabei eine wichtige Rolle. Während sie in ihrer Heimat oft auf Skepsis stosse, erlebe sie in den USA mehr Zuspruch und Ermutigung.