Lily Allen legt Pause ein: David Harbour beim Basketball gesichtet

«Stranger Things»–Star David Harbour hat sich derweil am vergangenen Sonntag bei einem Basketballspiel blicken lassen. Er verfolgte als Promigast das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks im New Yorker Madison Square Garden, wie ein Bild auf dem Instagram–Account der Knicks zeigt. Auf dem Foto lächelt der Schauspieler in die Kamera und hält seinen rechten Daumen nach oben.