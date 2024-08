Lily Allen: Sie gibt Hund weg, weil er ihren Pass gefressen hat

«Wir haben schon mal einen Hund adoptiert, aber dann hat er meinen Pass gegessen und den der Kinder. Also habe ich sie zurück nach Hause gebracht», motzte sie in ihrem Podcast «Miss Me?». «Sie ass alle unsere drei Pässe und unsere Visa. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Geld es mich gekostet hat, alles ersetzen zu lassen, weil es während Covid war. Es war ein logistischer Albtraum.» Die gebürtige Londonerin lebt mit ihrem Partner David Harbour (49) und ihren zwei Töchtern Ethel (13) und Marnie (11) in New York.