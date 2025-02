Lily Allen will sich Tattoo für Widerstandskraft stechen lassen

Erst letzte Woche hat Lily Allen verraten, dass sie sich Anfang des Jahres für einen mehrwöchigen Aufenthalt in ein Treatment Center begeben hat. In dem Behandlungszentrum, dessen Fachgebiet sie nicht bekannt gegeben hatte, habe die 39–Jährige zu mehr Stärke gefunden. In einer neuen Folge ihres BBC–Podcasts «Miss Me?» sprach sie nun darüber, dass sie sich ein Tattoo in Erinnerung an die Zeit stechen lassen möchte.